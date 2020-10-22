Первый заместитель харьковского городского головы Геннадия Кернеса Игорь Терехов ответил на появившиеся в сети слухи о смерти мэра, заявление опубликовано 21 октября на сайте горсовета

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится на реабилитации, его жизни и трудоспособности ничто не угрожает», — сообщил Терехов.

По его словам, в скором будущем Геннадия Кернеса ждут в Харькове, а иная информация, которую распространяют в сети, — фейк.

Ярославский и Фукс распекли харьковского губернатора за пародию на Кернеса © скриншот с видео "Forbes Ukraine"

В середине сентября сообщалось, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Позднее, 17 сентября, его друг Павел Фукс заявлял, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он в сознании. Затем, в начале октября, сообщалось о том, что мэр поборол вирус и проходит реабилитацию.