«Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится на реабилитации, его жизни и трудоспособности ничто не угрожает», — сообщил Терехов.
По его словам, в скором будущем Геннадия Кернеса ждут в Харькове, а иная информация, которую распространяют в сети, — фейк.
Также заместитель харьковского мэра заявил, что непроверенные слухи распускают политические оппоненты Кернеса, которых «раздражают рейтинги Геннадия Адольфовича и его блока». По его мнению, «харьковчане дадут им правильную оценку».
В середине сентября сообщалось, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Позднее, 17 сентября, его друг Павел Фукс заявлял, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он в сознании. Затем, в начале октября, сообщалось о том, что мэр поборол вирус и проходит реабилитацию.