Служба безопасности Украины инициировала открытие уголовного производства по факту попытки захвата власти через проведение референдума в Харьковской области. Об этом сообщает РБК Украина 22 октября

«Слуга народа» рассчитывает принять закон о референдуме до конца года © Facebook, Олександр Качура | Facebook, Олександр Качура | Перейти в фотобанк

Местные депутаты планировали предложить жителям семи соседних сел проголосовать за объединение. В СБУ оценили эти действия как попытку захвата власти, которой впоследствии мог быть придан статус легитимной через проведение референдума.

Санкция вменяемой представителям местной власти статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.