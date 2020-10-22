По данным СМИ, глава одного из населенных пунктов Лозовского района в конце сентября подписал решение совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.
Местные депутаты планировали предложить жителям семи соседних сел проголосовать за объединение. В СБУ оценили эти действия как попытку захвата власти, которой впоследствии мог быть придан статус легитимной через проведение референдума.
Санкция вменяемой представителям местной власти статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.