Десятки белорусских IT-компаний переехали на Украину благодаря принятой Киевом программе поддержки на фоне ситуации в Белоруссии, рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook 21 октября

Майдан против экономики: во сколько Белоруссии обошлись протесты © REUTERS, Stringer

При этом он смог назвать только две белорусских компании, которые открывают офис в Киеве.

По его словам, это Wargaming и PandaDoc. Основатель последней Никита Микадо польстился на выгодные налоговые условия, введенные на Украине для представителей белорусской IT-индустрии, сказал Борняков.