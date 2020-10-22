«Десятки белорусских IT-компаний уже переехали на Украину благодаря проекту IT Relocate Белоруссия… Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Белоруссии на Украину, и готовы оказывать поддержку и далее», — написал Борняков.
При этом он смог назвать только две белорусских компании, которые открывают офис в Киеве.
По его словам, это Wargaming и PandaDoc. Основатель последней Никита Микадо польстился на выгодные налоговые условия, введенные на Украине для представителей белорусской IT-индустрии, сказал Борняков.