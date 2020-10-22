О трех фазах протекания инфекции COVID-19 рассказала украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на брифинге Министерства здравоохранения в четверг, 22 октября, трансляция велась в Facebook ведомства

Медик отметила, что коронавирусная инфекция — это длительное заболевание и оно сильно отличается от гриппа по нагрузкам на систему здравоохранения и по последствиям для больного.

Она разделила течение болезни на три этапа. На первом этапе, в первую неделю после заражения, больные зачастую почти не чувствуют недомогания.

По ее словам, у 80% людей заболевание на этой стадии заканчивается. Однако им все же стоит обратиться к врачу и выполнять его назначения, отметила Голубовская.

Ученые назвали новый симптом коронавируса © AP, Efrem Lukatsky

Далее, на третьем этапе, может возникнуть «постковидный синдром». За состоянием переболевших COVID-19 пациентов должны наблюдать врачи. Возможно, что на больничном человеку придется находиться еще около месяца.

Ранее Голубовская сообщила, что отрицательный ПЦР-тест не исключает заражение коронавирусом. В таком случае при наличии типичной клинической картины диагноз должен быть поставлен на основании клинико-рентгенологических (КТ) данных.