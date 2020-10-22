Медик отметила, что коронавирусная инфекция — это длительное заболевание и оно сильно отличается от гриппа по нагрузкам на систему здравоохранения и по последствиям для больного.
Она разделила течение болезни на три этапа. На первом этапе, в первую неделю после заражения, больные зачастую почти не чувствуют недомогания.
По ее словам, у 80% людей заболевание на этой стадии заканчивается. Однако им все же стоит обратиться к врачу и выполнять его назначения, отметила Голубовская.
Второй этап — поражение органов и иммунной системы, он затрагивает от 10 до 30% заболевших. Может длиться до трех недель, лечение и сдерживание «шторма» иммунной системы необходимо.
Далее, на третьем этапе, может возникнуть «постковидный синдром». За состоянием переболевших COVID-19 пациентов должны наблюдать врачи. Возможно, что на больничном человеку придется находиться еще около месяца.
Ранее Голубовская сообщила, что отрицательный ПЦР-тест не исключает заражение коронавирусом. В таком случае при наличии типичной клинической картины диагноз должен быть поставлен на основании клинико-рентгенологических (КТ) данных.