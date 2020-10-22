В Киеве родные скончавшегося поэта и журналиста Юрия Титова отказались отдавать его тело медикам, а мать мужчины угрожала сжечь себя и взорвать дом. Об этом 21 октября в Facebook сообщил «Киев Оперативный»

Инцидент произошел на улице Автозаводской. Юрий страдал от церебрального паралича, однако, по словам знакомых семьи, умер он от коронавируса, однако родственники это категорически отрицают.

«Мама умершего не отдает тело своего сына. Говорит, что сожжет себя и взорвет дом. Отец умершего бросался на полицию, говорят, что даже успел ранить кого-то. Жители дома говорят, что вся эта ситуация длится с 10 часов утра», — говорится в сообщении.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Все утро приезжали скорые одна за другой, толи констатировали смерть толи хотели госпитализировать никто так и не знает. В 10 утра приехали полицейские оформлять смерть и вызвали коронеров. Мать отрицала все это время его смерть (или как говорят другие просто не хотела отдавать сына). По протоколу с ковидом (установленным или нет) должны были забрать тело на экспертизу. Мать с отцом (или он его дед точно не знаю) отказались и забарикадировались в квартире с угрозами самоубийства или поджога\подрыва газа (все со слов я ничего не констатирую)», — написал Мельник.

Квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Вошедшего в помещение полицейского один из ее жителей ударил в пах. По словам соседа, мать скончавшегося поэта успокаивали с помощью препаратов. Тело Юрия вывезли коронеры.

Также мужчина отметил, что по просьбе жителей в квартире был перекрыт газ.