В Бердянске Запорожской области загорелся памятник «Автомобилистам-труженикам», сообщает сайт pro.berdiansk.biz 21 октября

Вечером 21 октября в кабине грузовика произошло возгорание. Пожарные выехали на место происшествия и потушили пожар.

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Памятник «Автомобилистам-труженикам» открыли в 2012 году, в День автомобилиста. Он находится на перекрестке, где Мелитопольское шоссе, пр. 12-го Декабря и ул. Орджоникидзе образуют пятиконечную «звездочку».

На каменном постаменте установили грузовик ЗиЛ-164, который выпускался московским Заводом им. Лихачева с октября 1957 по декабрь 1964 года (с декабря 1961 — ЗИЛ-164А). Такие грузовики долгое время использовались в большинстве автохозяйств СССР.