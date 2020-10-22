Вечером 21 октября в кабине грузовика произошло возгорание. Пожарные выехали на место происшествия и потушили пожар.
По предварительной версии, был совершен поджог.
Памятник «Автомобилистам-труженикам» открыли в 2012 году, в День автомобилиста. Он находится на перекрестке, где Мелитопольское шоссе, пр. 12-го Декабря и ул. Орджоникидзе образуют пятиконечную «звездочку».
На каменном постаменте установили грузовик ЗиЛ-164, который выпускался московским Заводом им. Лихачева с октября 1957 по декабрь 1964 года (с декабря 1961 — ЗИЛ-164А). Такие грузовики долгое время использовались в большинстве автохозяйств СССР.