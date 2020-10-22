По правилам реалити-шоу Узол должен был выполнить задание, выбранное супругой.
Ему выпало делать кирпичи, при этом в Индонезии глину для их изготовления месят буйволы. По словам ведущего, буйволы были «огромные и рогатые, как в мультфильме «Как казаки соль покупали».
Когда Узол попытался заставить работать одно из животных, оно на него напало. Оказалась, что это буйволиха по кличке Багира, она защищала своих буйволят.
Пытаясь убежать, ведущий прыгнул с холма, ободрал себе руку и проколол ступню. Тем не менее он продолжил участвовать в съемках.
Ранее его жена, телеведущая Ольга Манько, во время съемок шоу в Индонезии попала в тюрьму за вождение конной повозки без прав.