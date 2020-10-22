Телеведущий «Нового канала» Максим Узол пострадал в Индонезии при столкновении с буйволом во время съемок шоу «У кого больше?», передает «Главред» 22 октября

По правилам реалити-шоу Узол должен был выполнить задание, выбранное супругой.

Украинскую телеведущую упекли в СИЗО в Индонезии © Instagram, olya_manko_tv

Когда Узол попытался заставить работать одно из животных, оно на него напало. Оказалась, что это буйволиха по кличке Багира, она защищала своих буйволят.

Пытаясь убежать, ведущий прыгнул с холма, ободрал себе руку и проколол ступню. Тем не менее он продолжил участвовать в съемках.

Ранее его жена, телеведущая Ольга Манько, во время съемок шоу в Индонезии попала в тюрьму за вождение конной повозки без прав.