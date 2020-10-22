Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О безопасности и качестве донорской крови». Он адаптирует украинское законодательство к правовой системе Евросоюза в рамках Соглашения об ассоциации, сообщила пресс-служба главы государства 21 октября

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«В Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью и сбора информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Главная цель нового документа — адаптировать украинское законодательство к правовой системе Евросоюза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.