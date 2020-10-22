Новый закон призван определить стандарты безопасности и качества донорской крови для получения украинцами равного доступа к ней, поэтому власти страны намерены создать Национальный реестр доноров крови, а также людей, которые не могут сдавать кровь.
«В Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью и сбора информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью», — говорится в сообщении пресс-службы.
Главная цель нового документа — адаптировать украинское законодательство к правовой системе Евросоюза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.