Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко и продлил возложенные на Яну Дугарь обязанности до 19 декабря. Об этом 20 октября сообщил УНИАН

Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк просила продлить содержание под стражей Антоненко, круглосуточный домашний арест Кузьменко и возложенные на Дугарь обязанности.

Защита возражала против удовлетворения соответствующих ходатайств. В частности, один из адвокатов заявил, что прокурор подал ходатайство с нарушением сроков, поскольку сторона обвинения должна была сделать это за 5 дней до окончания срока действия мер пресечения.

Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый подчеркнул, что из-за пребывания под круглосуточным домашним арестом Кузьменко, которая является детским хирургом-кардиологом, не может проводить жизненно важные операции детям.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик предоставил суду ряд заявлений от лиц, желающих взять его подзащитного на поруки, в частности, от народных депутатов.

Защитники всех обвиняемых подчеркнули, что риски, которые подчеркивает прокурор, не доказаны.

Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и продлить содержание под стражей Антоненко и круглосуточный домашний арест Кузьменко до 19 декабря. Кроме того, суд продлил возложенные на Дугарь обязанности до 19 декабря.

Следующее заседание состоится 17 ноября. С 12 января заседания будут проходить каждый вторник в 12:00.

В декабре прошлого года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Кузьменко (псевдоним Лиса), военную медсестру Дугарь. Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.