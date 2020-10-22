«Сыночек, ты к нам сегодня вернулся», — написала она под фото, сделанным в роддоме.
Новорожденного назвали Александром — как и мальчика, погибшего во время покушения на Соболева.
В декабре 2019 года в Киеве неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился Вячеслав Соболев. В результате нападения погиб трехлетний сын бизнесмена, находившийся на заднем сидении.
Позже полиция арестовала двух подозреваемых — ими оказались бойцы добровольческого батальона «Арата» из соединения «Украинская добровольческая армия».