Депутат Киевского облсовета, бизнесмен Вячеслав Соболев снова стал отцом после покушения, в результате которого погиб его сын. Об этом 21 октября на своей странице в Facebook сообщила его супруга Инна Соболева

«Сыночек, ты к нам сегодня вернулся», — написала она под фото, сделанным в роддоме.

Новорожденного назвали Александром — как и мальчика, погибшего во время покушения на Соболева.

«Судить "героев Украины"»? – Гаспарян о том, чем закончится дело об убийстве ребенка в Киеве © Facebook, Юрий Бутусов Вячеслав Соболев. В результате нападения погиб трехлетний сын бизнесмена, находившийся на заднем сидении.

Позже полиция арестовала двух подозреваемых — ими оказались бойцы добровольческого батальона «Арата» из соединения «Украинская добровольческая армия».