Украина ищет партнеров для того, чтобы начать разработку и производство вакцины от COVID-19, которую планирует получить через год. Об этом 22 октября рассказал в интервью «РБК-Украина» один из ее разработчиков, глава компании DiaPrep System Inc, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Федоров

Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину… Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК"», — сказал Фаворов.

Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру

Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За сутки в стране COVID-19 подтвердился у 7053 граждан, что является новым антирекордом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.