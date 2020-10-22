Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину… Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК"», — сказал Фаворов.
Ученый рассказал, что следующим этапом станет тестирование препарата на людях. Исследователи планируют перейти к клинической фазе через три месяца.
Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За сутки в стране COVID-19 подтвердился у 7053 граждан, что является новым антирекордом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.