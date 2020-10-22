На кадрах стриптизера прямо на капоте машины оседлал другой мужчина, а в это время сам Тарзан активно качал пресс. В подписи к посту артист пояснил, в каких отношениях состоит с неизвестным поклонникам человеком.
«Для чего нужны друзья», — прокомментировал видео Тарзан.
«Почему я переживала за бампер», «Мне тоже твой друг нужен», «Интересно, как ты туда, то есть под него, залез», — прокомментировали ролик подписчики.
Сергей Глушко начал карьеру стриптизера в 1997 году, пик его популярности пришелся на конец 1990-х. В последнее время внимание публики к Тарзану стало ослабевать, но о стриптизере снова заговорили после скандала о его измене своей супруге певице Наташе Королевой в сентябре 2020 года.