Стриптизер и шоу-мен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал новое видео, на котором пользователи сети смогли увидеть, как верхом на звезде сидит другой мужчина. Ролик Тарзан выложил у себя в Instagram 21 октября

Любовница Тарзана жестко ответила на выпад Наташи Королевой © Instagram, anastasiya.shulzhenko

«Для чего нужны друзья», — прокомментировал видео Тарзан.

«Почему я переживала за бампер», «Мне тоже твой друг нужен», «Интересно, как ты туда, то есть под него, залез», — прокомментировали ролик подписчики.

Сергей Глушко начал карьеру стриптизера в 1997 году, пик его популярности пришелся на конец 1990-х. В последнее время внимание публики к Тарзану стало ослабевать, но о стриптизере снова заговорили после скандала о его измене своей супруге певице Наташе Королевой в сентябре 2020 года.