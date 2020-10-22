Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам. Его покажут в эфире в четверг вечером, сообщили 22 октября на сайте Офиса главы государства

Айкосы не скурил: Зеленский встретился с фигуранткой сексистского скандала © niklife.com.ua Владимир Зеленский дал интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам», — говорится в материале.

Запись покажет телеканал «Украина» — в 18:00; «1+1» — в 18:25; ICTV — в 20:20; Inter TV-Channel — в 23:00.

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Также он анонсировал двухдневную поездку в Донбасс 120 депутатов от «Слуги народа», которые проведут встречи с военными и местными жителями. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.