В Киеве выявили 631 новый случай коронавируса за сутки, что стало новым антирекордом. Об этом 22 октября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны

Также город стал антилидером по числу заражений. За сутки в Киеве умерли 15 человек от коронавируса и 189 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в Киеве выявили 32 500 случаев COVID-19.

Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря