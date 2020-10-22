Также город стал антилидером по числу заражений. За сутки в Киеве умерли 15 человек от коронавируса и 189 человек выздоровели.
Всего с начала пандемии в Киеве выявили 32 500 случаев COVID-19.
Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За сутки в стране коронавирус подтвердился у 7053 граждан, что является новым антирекордом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря