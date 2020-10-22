Хотя в Белоруссии есть радикальные организации, по сравнению с Украиной они довольно слабые. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский, отвечая на вопрос, могут ли белорусские протесты радикализоваться

«Протест в Белоруссии может оживить какая-то мощная провокация, которую бы близко к сердцу восприняло много граждан страны. Но, во-первых, это очень опасный путь, а во-вторых, сам Запад сейчас не настроен на столь радикальный путь смены власти в Белоруссии», — рассказал политолог.

По его словам, такая провокация вряд ли получится в Белоруссии, а негативные последствия будут очень серьезные.

«Сейчас Запад все-таки старается не закрывать дверь полностью перед Лукашенко, и многие на Западе опасаются, что он действительно развернется к России. Так что опасность резкой радикализации протестов в связи с провокацией небольшая», — считает Олег Неменский.

Олег Бондаренко: Тихановская идёт на осознанную провокацию в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Полностью интервью можно прочитать здесь.

25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.

Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.