«Протест в Белоруссии может оживить какая-то мощная провокация, которую бы близко к сердцу восприняло много граждан страны. Но, во-первых, это очень опасный путь, а во-вторых, сам Запад сейчас не настроен на столь радикальный путь смены власти в Белоруссии», — рассказал политолог.
По его словам, такая провокация вряд ли получится в Белоруссии, а негативные последствия будут очень серьезные.
«Сейчас Запад все-таки старается не закрывать дверь полностью перед Лукашенко, и многие на Западе опасаются, что он действительно развернется к России. Так что опасность резкой радикализации протестов в связи с провокацией небольшая», — считает Олег Неменский.
С другой стороны, провокацию могут организовать те силы, которые не станут согласовывать свои шаги с западными кураторами. Так что такая возможность все же не исключена, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.
Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.