В Министерстве иностранных дел Венгрии не согласны с украинской оценкой визита в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило агентство УНИАН

Украина и Венгрия пошли на уступки друг другу. Откроет ли это Киеву двери в НАТО? © Facebook, Міністерство закордонних справ України считают, что «визит государственного секретаря в Закарпатье нельзя считать политическим вмешательством, он выполнил свое конституционное обязательство» по поддержке венгерской общины.

«Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности», — говорится в заявлении.

Ранее МИД Украины предостерег венгерских чиновников от ведения политической агитации в Закарпатской области. В ведомстве отметили, что неоднократно фиксировали признаки ведения политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатье.