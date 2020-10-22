За сутки на Украине коронавирус подтвердился у 7053 граждан страны, что является новым антирекордом. Об этом 22 октября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны

COVID-19 с нами навсегда - глава Госпотребслужбы Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Активными больными остаются 181 938 пациентов. Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.