COVID-19 с нами навсегда - глава Госпотребслужбы Украины
COVID-19 с нами навсегда - глава Госпотребслужбы Украины
© REUTERS, Gleb Garanich
«22 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 7053 новых случая», — говорится в сообщении.

Активными больными остаются 181 938 пациентов. Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.    