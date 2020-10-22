В Бразилии в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер один из добровольцев. Об этом 22 октября сообщает Reuters со ссылкой на сведения Национального агентства по надзору за здравоохранением Anvisa

Не просто больные: Гройсман рассказал, как коронавирус изменил его близких © пресс-служба Кабинета министров Украины смерти не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности», также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

Бразильские СМИ со ссылкой на «источники, связанные с международным исследованием», сообщают, что погибший получил плацебо.

Международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.

Официальный представитель Оксфордского университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.