Не просто больные: Гройсман рассказал, как коронавирус изменил его близких
Не просто больные: Гройсман рассказал, как коронавирус изменил его близких
© пресс-служба Кабинета министров Украины
Причина смерти не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности», также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

Бразильские СМИ со ссылкой на «источники, связанные с международным исследованием», сообщают, что погибший получил плацебо.

Международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.

Официальный представитель Оксфордского университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.