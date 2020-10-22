Причина смерти не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности», также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.
Бразильские СМИ со ссылкой на «источники, связанные с международным исследованием», сообщают, что погибший получил плацебо.
Международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.
Официальный представитель Оксфордского университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.