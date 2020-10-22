Предприниматель и кандидат в мэры города Николаев от «Слуги народа» Татьяна Домбровская, известная в народе как «корабельная сосна», приняла участие в совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила на своей странице Facebook 21 октября

Сосна корабельная как технология. «Слуги народа» сексизмом прикрыли скандал с США © РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

«Мне также удалось поделиться с Владимиром Александровичем [Зеленским] нашей маленькой победой — результатами ремонта крыши Дворца спорта "Трудовые резервы", ведь во время его визита в Николаев, президент сам видел плачевное состояние крыши и выразил волнение, что дети останутся без занятий в секциях», — написала кандидат в мэры.

О Татьяне Домбровской заговорили после скандальной истории, когда в беседе главы партии Александра Корниенко и главы парламентской фракции Давида Арахамии она была названа «бабой рабочей, как корабельная сосна».

Прозвучала в разговоре и фраза о том, что если привести ее к президенту, «он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да, баба да"». Позже глава «Слуги народа» извинился за эти слова и сказал, что Домбровская — достойный кандидат на пост мэра.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.