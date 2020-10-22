У себя в соцсетях Домбровская рассказала, что в ходе встречи с главой государства партийцам удалось обсудить строительство и ремонт дорог, школ, больниц, спортивных площадок и зданий культуры.
«Мне также удалось поделиться с Владимиром Александровичем [Зеленским] нашей маленькой победой — результатами ремонта крыши Дворца спорта "Трудовые резервы", ведь во время его визита в Николаев, президент сам видел плачевное состояние крыши и выразил волнение, что дети останутся без занятий в секциях», — написала кандидат в мэры.
О Татьяне Домбровской заговорили после скандальной истории, когда в беседе главы партии Александра Корниенко и главы парламентской фракции Давида Арахамии она была названа «бабой рабочей, как корабельная сосна».
Прозвучала в разговоре и фраза о том, что если привести ее к президенту, «он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да, баба да"». Позже глава «Слуги народа» извинился за эти слова и сказал, что Домбровская — достойный кандидат на пост мэра.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.