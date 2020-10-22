Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик был снят с должности в связи с негативными результатами работы, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Facebook 21 октября

Пудрик был назначен на должность 21 августа.

«Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Главы таможенной и налоговой служб Украины Верланов и Нефедов лишись своих постов - Гончаренко © Facebook/Max Nefyodov

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни.

До событий 2014 года Денис Пудрик работал руководителем на Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской, Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

В 2015 году Пудрика люстрировали, но в 2020-м суд восстановил его в должности.

Сообщалось, что его тесть — Сергей Куницын, советник главы Офиса президента Андрея Ермака.