Акция протеста украинских националистов из группы поддержки обвиняемого по делу Шеремета Андрея Антоненко прошла 21 октября в Конча-Заспе возле резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна»

Националисты пришли к суду, где рассматривают дело Шеремета © AP, Efrem Lukatsky

Лозунги были традиционными: «Венедиктову в отставку», «Ермак — агент ФСБ», «Зеленский — клоун».

В конце акции националисты зажгли файеры и повесили на забор госдачи полотно с посланием к Зеленскому: «Вместо патриотов сядешь ты».

Накануне суд продлил на два месяца меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета. Антоненко оставили в СИЗО до 19 декабря. После этого группа его поддержки стала блокировать выезд с территории суда и вступать в столкновения с полицией. По данному факту уже открыто уголовное дело, правоохранители сообщили о пострадавших в стычках. После группа поддержки Антоненко поехала протестовать в Конча-Заспу, где живут Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова.