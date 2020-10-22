Мероприятие длилось порядка 20 минут и прошло без столкновений с полицией.
Лозунги были традиционными: «Венедиктову в отставку», «Ермак — агент ФСБ», «Зеленский — клоун».
В конце акции националисты зажгли файеры и повесили на забор госдачи полотно с посланием к Зеленскому: «Вместо патриотов сядешь ты».
Накануне суд продлил на два месяца меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета. Антоненко оставили в СИЗО до 19 декабря. После этого группа его поддержки стала блокировать выезд с территории суда и вступать в столкновения с полицией. По данному факту уже открыто уголовное дело, правоохранители сообщили о пострадавших в стычках. После группа поддержки Антоненко поехала протестовать в Конча-Заспу, где живут Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова.