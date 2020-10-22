«Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко», — сказал Латушко.
По его словам, в случае победы оппозиции к власти придут люди, «которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, административный кодекс страны и все другие законодательные акты».
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Протестующие не согласны с результатом голосования и требуют отставки Лукашенко.