Белорусская оппозиция не собирается «рвать на куски» действующего президента страны Александра Лукашенко, а, напротив, будет строго соблюдать законы. Об этом 21 октября заявил член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, передает Tut.by

Белорусская оппозиция рассказала о плане действий при отказе Лукашенко уйти © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк сказал Латушко.

По его словам, в случае победы оппозиции к власти придут люди, «которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, административный кодекс страны и все другие законодательные акты».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Протестующие не согласны с результатом голосования и требуют отставки Лукашенко.