Во вторник, 20 октября, Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого поставил неудовлетворительную оценку работе правоохранительных органов.
«Это попытка в какой-то мере снять с себя ответственность, потому что это второй генеральный прокурор Зеленского, это министр внутренних дел Зеленского, это судебная система Зеленского. То есть спустя два года нахождения у власти Зеленскому уже должно быть неудобно критиковать эту вертикаль. Но это позволяет сыграть в игру "царь хороший — бояре плохие"», — отметил Бортник.
По его словам, завершать резонансные уголовные дела Зеленскому мешают отсутствие политической воли, низкий профессионализм и высокая коррумпированность правоохранительных структур.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.