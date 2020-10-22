Обвиняя правоохранительные органы в неудовлетворительной работе, президент Украины Владимир Зеленский пытается снять с себя ответственность за их действия или бездействие. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский потребовал от правоохранителей больше показательных посадок © пресс-служба президента Украины

«Это попытка в какой-то мере снять с себя ответственность, потому что это второй генеральный прокурор Зеленского, это министр внутренних дел Зеленского, это судебная система Зеленского. То есть спустя два года нахождения у власти Зеленскому уже должно быть неудобно критиковать эту вертикаль. Но это позволяет сыграть в игру "царь хороший — бояре плохие"», — отметил Бортник.

По его словам, завершать резонансные уголовные дела Зеленскому мешают отсутствие политической воли, низкий профессионализм и высокая коррумпированность правоохранительных структур.

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