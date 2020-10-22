На снимке певица танцует вокруг столба в открытом наряде прямо на улице, ничего не стесняясь.
В тот же день, 20 октября, Каминская прокомментировала свой развод с супругом Эдгаром, который произошел год назад. По ее словам, причиной стала незрелость.
«Инициатива всегда была моя. Эдгар проблемы не видел ни в чем, в себе в смысле. Проблему видел только в моих каких-то… И я смотрю — очень многое в нем поменялось. Ну и во мне, понятно. Он помудрел чуть-чуть. И если бы он был тогда, когда мы расходились, такой, как сейчас, вряд ли бы мы разошлись», — сказала певица.