Каменских разделась, но радости фанатам это не прибавило
Каменских разделась, но радости фанатам это не прибавило
© Facebook, NK
На снимке певица танцует вокруг столба в открытом наряде прямо на улице, ничего не стесняясь.

В тот же день, 20 октября, Каминская прокомментировала свой развод с супругом Эдгаром, который произошел год назад. По ее словам, причиной стала незрелость.

«Инициатива всегда была моя. Эдгар проблемы не видел ни в чем, в себе в смысле. Проблему видел только в моих каких-то… И я смотрю — очень многое в нем поменялось. Ну и во мне, понятно. Он помудрел чуть-чуть. И если бы он был тогда, когда мы расходились, такой, как сейчас, вряд ли бы мы разошлись», — сказала певица.

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Публикация от Slava Kaminska (@slava_kaminska) 20 Окт 2020 в 5:08 PDT