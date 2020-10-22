Во вторник, 20 октября, Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого сообщил, что Украина строит КПВВ на границе с ОРДЛО и Крымом.
Молчанов отметил, что с понедельника, 19 октября, напротив, были закрыты КПВВ под предлогом коронавируса. Он подчеркнул, что открытия новых пунктов пропуска, как того требовало парижское коммюнике, составленное после декабрьского нормандского саммита, так и не произошло.
«Поэтому я уже не совсем понимаю, на кого эти разговоры рассчитаны. Это не столько обращение к парламенту, сколько предвыборная речь Зеленского», — заявил политолог.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.