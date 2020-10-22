В ходе послания президента Украины Владимира Зеленского парламенту прозвучал ряд циничных заявлений, которые превратили обращение в предвыборную речь. Об этом политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Предвыборное послание Зеленского: голосов не прибавит, а отнять может © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Молчанов отметил, что с понедельника, 19 октября, напротив, были закрыты КПВВ под предлогом коронавируса. Он подчеркнул, что открытия новых пунктов пропуска, как того требовало парижское коммюнике, составленное после декабрьского нормандского саммита, так и не произошло.

«Поэтому я уже не совсем понимаю, на кого эти разговоры рассчитаны. Это не столько обращение к парламенту, сколько предвыборная речь Зеленского», — заявил политолог.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.