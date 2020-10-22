Фейки и пропаганда настолько прочно вошли в политическую деятельность Украины, что борьба с ними напоминает борьбу с ветряными мельницами. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бизяев о законе про фейки: Украина может закончить как Советский Союз © Стрингер Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого анонсировал создание международного штаба по борьбе с фейками и пропагандой.

«Это одна из тех красиво звучащих инициатив, но как ее реализовать в украинских условиях, когда бюджет Министерства информации — меньше московского пиар-агентства средней руки? О чем тут может идти речь», — сказал Золотарев.

Он отметил, что украинские фактчекеры действуют избирательно: когда политические фейки соответствуют их картине мира, они их не замечают, когда не соответствуют, разоблачают. Но это не борьба с фейками, а политическая борьба, подчеркнул политолог.

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