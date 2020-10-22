Лолита похвасталась роскошным подарком от Цекало
Лолита похвасталась роскошным подарком от Цекало
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
«Извините, что я долго не появлялась, и не ставьте мне прогул в Instagram. Но я просто работала. Маленький кусочек покажу, над чем работала. А остальное — это военная тайна», — сказала певица.

Она показала ускоренную видеозапись со своего выступления.

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У меня жаркая пора, простите, но к вечеру вспоминаешь, что ничего не сняла для подписчиков).⁣⁣⠀ А утром, снова забег и снова ничего не сняла, потому что в основном снимали меня)).⁣⁣⠀ На НТВ стартанёт проект, который я вела 13 лет назад под названием «Суперстар».⁣⁣⠀ Не имею право пока до премьеры, рассказывать всё, что произойдёт в кадре, но поверьте, Вам понравится.⁣⁣⠀ Очень рекомендую молодому поколению, Вам будет над чем подумать☝️😘

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 20 Окт 2020 в 11:11 PDT

 