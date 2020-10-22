Популярная российская артистка украинского происхождения Лолита Милявская 20 октября опубликовала в своем Instagram видеообращение к подписчикам, где извинилась, что давно не публиковала фото и видео

Украина.ру на Youtube Гаспарян: Межэтнические противоречия в Киргизии и Казахстане