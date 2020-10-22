Ситуация замораживания конфликта в Донбассе выгодна украинской власти, которая может продавать перемирие как мир, а также не беспокоиться о нелояльном донбасском электорате. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Песецкий: «Украина выбрала сценарий замораживания конфликта в Донбассе» © Facebook, Валерий Песецкий Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого заявил об успешном разблокировании нормандского процесса. Он также сообщил, что сейчас дипломаты работают над организацией нового саммита «нормандской четверки».

По мнению Бортника, в ближайшие месяцы встречи в «нормандском формате» не будет, так как есть стойкое перемирие.

«Это перемирие внутри Украины власть пытается продать обществу как мир. Мне кажется, что эта ситуация власть абсолютно устраивает, то есть замораживание конфликта для команды Зеленского - это огромный успех. С одной стороны, это отсутствие войны, которая довлеет над общественным сознанием, а с другой — это отсутствие возвращения нелояльного электората Донбасса в случае реинтеграции», — отметил эксперт.

По его словам, такая ситуация устраивает и европейцев. При этом он не уверен, приемлема ли она для России.

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