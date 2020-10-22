Политолог, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев не исключил, что при лучшем раскладе саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в декабре, однако наиболее вероятно, что в этом году его уже не будет. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Ермак анонсировал переговоры советников глав стран «нормандской четверки» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого заявил об успешном разблокировании нормандского процесса. Он также сообщил, что сейчас дипломаты работают над организацией нового саммита «нормандской четверки».

По словам Бизяева, прежде следует выяснить, когда пройдет встреча советников в «нормандском формате», на которой должны быть согласованы детали нормандского саммита. Он напомнил, что переговоры советников обещали провести в октябре, однако за две трети месяца никакой информации не появилось.

«Если говорить о возможной дате саммита глав государств, то при самом оптимистическом сценарии это декабрь. Если рассматривать реалистический, то пока нет никаких предпосылок для этой встречи… Поэтому вряд ли этот саммит состоится в текущем году», — отметил политолог.

По его мнению, в стратегическом смысле процесс заблокирован, и он не знает, что может его разблокировать, учитывая геополитическую сложность в Европе, на Кавказе и выборы в США.

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