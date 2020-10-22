Во вторник, 20 октября, Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого заявил об успешном разблокировании нормандского процесса. Он также сообщил, что сейчас дипломаты работают над организацией нового саммита «нормандской четверки».
«В этом году его (саммита — ред.) уже не будет, это вполне реально, процентов на 100. Зеленский просто продолжает выдавать желаемое за действительное, чтобы в какой-то степени прекратить падение рейтинга доверия к нему и подготовиться к местным выборам, которые уже в это воскресенье (25 октября — ред.)», — заявил Молчанов.
В связи с этим, по его словам, президент и дальше продолжит словесно демонстрировать свои достижения, которые «в какой-то степени преувеличены или вообще являются эфемерными».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.