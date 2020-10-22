Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, говоря о подготовке к нормандскому саммиту в преддверии местных выборов. Об этом политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинский политолог оценил возможность встречи «нормандской четверки» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«В этом году его (саммита — ред.) уже не будет, это вполне реально, процентов на 100. Зеленский просто продолжает выдавать желаемое за действительное, чтобы в какой-то степени прекратить падение рейтинга доверия к нему и подготовиться к местным выборам, которые уже в это воскресенье (25 октября — ред.)», — заявил Молчанов.

В связи с этим, по его словам, президент и дальше продолжит словесно демонстрировать свои достижения, которые «в какой-то степени преувеличены или вообще являются эфемерными».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.