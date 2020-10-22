Турция политически и экономически «загнана в угол», поэтому ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован во внешнеполитической составляющей. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Президент Армении: Турция завозит в Карабах террористов из Сирии и Ливии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам эксперта, есть целая инфраструктура, которая была заточена под Сирию и создавалась в Идлибе — это люди, которых мобилизовали из-за границы. Но после того, как ситуация там была зацементирована и обострилась обстановка в Ливии, весь этот резервуар выплеснулся на территорию Турции, и уже во время муниципальных выборов в Стамбуле народ был недоволен этими беженцами, подчеркнул Абзалов.

«Поэтому Эрдогану сейчас необходимо этот резервуар направлять в Ливию и Азербайджан. Если эти люди с боевым опытом останутся в Турции, он получит ситуацию Украины, когда они за 300-500 долларов будут участвовать в политике… Турция настолько экономически и политически загнана в угол, что единственный для Эрдогана способ остаться у власти до конца эпидемиологического сезона состоит в том, чтобы активизировать внешний фактор», — пояснил он.

По его словам, Турция сейчас является основным драйвером конфликта в Карабахе.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Его поддерживает Турция.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.