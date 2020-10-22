«У меня такое ощущение, что ряд социологических компаний из этих выборов выйдет долларовыми миллионерами. Я больше доверяю региональной социологии, которая делается на местах. Там точность максимально короткого расстояния куда повыше», — отметил политолог.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.
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