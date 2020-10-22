Политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев заявил, что скептически относится к социологии, сопровождающей местную избирательную кампанию. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube «Зрада» и «перемога»: о чём Зеленский говорил с Верховной Радой