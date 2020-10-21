Последние заявления и поступки президента Молдавии Игоря Додона не выдерживают никакой критики. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Вассерман предположил, зачем на самом деле Додон встретился с Плахотнюком © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что основной конкурент молдавского президента Майя Санду, представляющая прозападные силы, уже заявила о том, что если она не выиграет выборы, то она все равно выведет своих сторонников на улицы, поэтому очевидно, что основа для протеста там существует.

«Человек должен учиться на чужих ошибках. Есть уже пример Лукашенко, которому мы полгода говорили о том, что ему такую движуху устроят, что мало не покажется. И что было? Были плевки в адрес русских журналистов. А потом случилось 9 августа. И все, о чем говорили русские эксперты, реализовалось в полном объеме», — указал Гаспарян.

По его мнению, с такими политтехнологами, которые есть в распоряжении Додона, ему не поможет ничего, потому что они тоже воюют с российскими журналистами, которые даже не участвуют в молдавских выборах.

Политолог добавил, что даже если в Молдавии случится Майдан, Россия примет этот выбор молдавского народа, но Кишенев потом не должен жаловаться на то, что у него возникли новые внутренние проблемы.

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