Ученые выяснили, почему панцирь дьявольского жука-броненосца (Phloeodes diabolicus) настолько прочен, что остается невредимым даже попав под колеса автомобиля. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет РИА Новости 21 октября

Насекомое обитает на деревьях, основной ареал его обитания — дубовые рощи западного берега США и пустыни Южной Калифорнии.

Жук не умеет летать, но в ходе эволюции приобрело мощнейшие надкрылья. Они способны противостоять огромному давлению, в 39 тысяч раз превышающему вес его тела и в полтора раза выше той силы, с которой на жука наезжает автомобиль.

У летающих насекомых надкрылья защищают крылья и раскрываются во время полета, а у бескрылого броненосца сверхпрочные надкрылья соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов.

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Это соединение жесткое, но пластичное, как канцелярская скрепка. Кроме того, такая форма шва позволяет более равномерно распределять приложенную силу по всему телу.

Кроме того, при сжатии вместо того, чтобы треснуть в месте соединения, материал надкрылий расслаивается, что сдерживает разрушение структуры.

Авторы исследования считают, что такие сверхпрочные соединения могут найти применение в строительстве и инженерных областях, например, в турбинах авиационных двигателей, лопатки которых испытывают огромные нагрузки.