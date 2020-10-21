Насекомое обитает на деревьях, основной ареал его обитания — дубовые рощи западного берега США и пустыни Южной Калифорнии.
Жук не умеет летать, но в ходе эволюции приобрело мощнейшие надкрылья. Они способны противостоять огромному давлению, в 39 тысяч раз превышающему вес его тела и в полтора раза выше той силы, с которой на жука наезжает автомобиль.
У летающих насекомых надкрылья защищают крылья и раскрываются во время полета, а у бескрылого броненосца сверхпрочные надкрылья соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов.
Геометрия и многослойная микроструктура этого соединения обеспечивают отличное механическое сцепление и повышенную жесткость экзоскелета.
Это соединение жесткое, но пластичное, как канцелярская скрепка. Кроме того, такая форма шва позволяет более равномерно распределять приложенную силу по всему телу.
Кроме того, при сжатии вместо того, чтобы треснуть в месте соединения, материал надкрылий расслаивается, что сдерживает разрушение структуры.
Авторы исследования считают, что такие сверхпрочные соединения могут найти применение в строительстве и инженерных областях, например, в турбинах авиационных двигателей, лопатки которых испытывают огромные нагрузки.