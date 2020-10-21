При якобы пророссийском президенте Молдавии Игоре Додоне число персон нон-грата из числа россиян стало больше, чем при его антироссийски настроенном предшественнике Николае Тимофти. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«Пророссийский президент в коалиции с русофобами» – Гаспарян об Игоре Додоне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что при президентстве Додона статус персоны нон-грата получил даже сопредседатель российско-молдавской комиссии по Приднестровью Дмитрий Рогозин, а также члены делегации мэрии Москвы по урбанизации, которые собирались прилететь в Молдавию на конференцию.

«Вопрос. Что сделал президент страны, чтобы этого не допустить? Ничего. Ладно, мне могут сказать, что все блокировал олигарх Плахотнюк. Но его нет уже год? Что изменилось за этот год? Хоть с кого-то сняли статус персоны нон-грата? Хоть перед кем-то извинились?», — негодует Гаспарян.

И самое проблемное состоит в том, добавил политолог, что молдавское руководство продолжает воевать с критикующими его российскими журналистами, вместо того, чтобы решать проблемы страны и бороться с прозападной оппозицией.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.