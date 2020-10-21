Использование опреснительных установок в Крыму будет зависеть от успешности других пунктов из проекта по водоснабжению региона, рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«В план также включено строительство водоводов от Чернореченского водохранилища для водоснабжения Севастополя и строительство двух сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса. Пока мощностью по 20 тысяч кубов в сутки каждая», — сказал Хуснуллин.

В то же время он уточнил, что окончательное решение об их использовании будет приниматься с учетом экономически-социального эффекта. Кроме того, подсчитают, как использование опреснителей отразится на тарифах.

«Также планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях», — доложил вице-премьер.

Помимо этого идет проработка вопроса введения режима осуществления специальной инвестиционной деятельности на территории Крыма и Севастополя в целях расширения возможности привлечения акционерного капитала, рассказал он.