Азербайджан поддерживает урегулирование Карабахского конфликта путем переговоров в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает «Интерфакс»

Премьер-министр Никол Пашинян в своем видеообращении заявил, что конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения и призвал народ к оружию.

«При этом заявления премьер-министра Армении о том, что "у конфликта нет дипломатического решения" еще раз демонстрирует, что Армения совершенно не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров», — считает Гаджиев.

Президент Азербайджана озвучил условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.