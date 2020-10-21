Премьер-министр Никол Пашинян в своем видеообращении заявил, что конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения и призвал народ к оружию.
«При этом заявления премьер-министра Армении о том, что "у конфликта нет дипломатического решения" еще раз демонстрирует, что Армения совершенно не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров», — считает Гаджиев.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.