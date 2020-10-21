Основная причина поражения «Русской весны» заключалась в том, что это народное движение продолжало доверять лидерам юго-востока Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире

«На Западной Украине захватили обладминистрации и сказали, что мы Киеву не подчиняемся. Значит, надо сделать тоже самое на востоке, и потом объявить переговоры. И вот люди рассчитывали, что их руководители и будут вести эти переговоры. Но их руководители решили, что лучше этот протест «слить»», — пояснил Ищенко.

Главный минус «Русской весны» состоял в том, добавил политолог, что это действительно было народное восстание, которое по определению не может быть как следует организовано, и которое зацикливается на конкретном регионе.

Что касается консенсусной позиции тогдашних украинских властей о том, чтобы не пустить на Украину российский бизнес и России, то она привела к росту майданных сил, которые в итоге осуществили государственный переворот, заключил собеседник издания.

Полностью ответы на вопросы можно посмотреть здесь.