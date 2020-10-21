Отсутствие необходимого числа депутатов в зале заседаний помешало парламенту Киргизии 21 октября назначить дату выборов президента республики. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан

Депутаты стали покидать зал после того, как утвердили кандидатуру Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства.

Судьбоносный день: в Киргизии определяются с будущим страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

Не было среди присутствующих и спикера парламента Каната Исаева и вице-спикера Мирлана Бакирова. Следующий раз Жогорку Кенеш соберется 22 октября.

Назначить дату выборов главы государства парламент должен в течение семи дней после отставки предыдущего. Депутаты приняли отставку Сооронбая Жээнбекова 16 октября.

Таким образом в их распоряжении есть еще один день, чтобы определиться с датой выборов. Если же это не произойдет, тогда ЦИК назначит день голосования самостоятельно.

Жээнбеков подал в отставку 15 октября на фоне политического кризиса, охватившего страну после парламентских выборов. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.