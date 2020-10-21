Депутаты стали покидать зал после того, как утвердили кандидатуру Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства.
В итоге, когда дело дошло до обсуждения вопроса о дате выборов главы государства в зале осталось лишь 10 народных избранника. Для кворума же необходимо не мене 51 нардепа.
Не было среди присутствующих и спикера парламента Каната Исаева и вице-спикера Мирлана Бакирова. Следующий раз Жогорку Кенеш соберется 22 октября.
Назначить дату выборов главы государства парламент должен в течение семи дней после отставки предыдущего. Депутаты приняли отставку Сооронбая Жээнбекова 16 октября.
Таким образом в их распоряжении есть еще один день, чтобы определиться с датой выборов. Если же это не произойдет, тогда ЦИК назначит день голосования самостоятельно.
Жээнбеков подал в отставку 15 октября на фоне политического кризиса, охватившего страну после парламентских выборов. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.