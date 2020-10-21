В среду, 21 октября, в 15:30 появились сообщения о захвате заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди.
По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. Он требует полмиллиона долларов и вертолет.
«Время истекло, на весах — наша жизнь. В любой момент одного из нас могут убить. Дайте деньги этому человеку. Не время сейчас для политических разборок», — сообщил в звонке на "Мтавари Архи" один из заложников, Ираклий Кварцхелия.
В соцсетях обратили внимание, что заложник, возможно, личный знакомый экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Появилась фотография, на которой человек, очень похожий на Ираклия Кварацхелия, и Михаил Саакашвили вместе.
Саакашвили заявлял, что после парламентских выборов планирует вернуться на родину и стать премьер-министром.