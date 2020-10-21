Один из захваченных террористом в Банке Грузии в Зугдиди, передавший требования преступника властям, может быть связан с Михаилом Саакашвили, передает Sputnik Грузия 21 октября

Саакашвили и выборы. Грозит ли Грузии Михомайдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. Он требует полмиллиона долларов и вертолет.

«Время истекло, на весах — наша жизнь. В любой момент одного из нас могут убить. Дайте деньги этому человеку. Не время сейчас для политических разборок», — сообщил в звонке на "Мтавари Архи" один из заложников, Ираклий Кварцхелия.

В соцсетях обратили внимание, что заложник, возможно, личный знакомый экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Появилась фотография, на которой человек, очень похожий на Ираклия Кварацхелия, и Михаил Саакашвили вместе.

Саакашвили заявлял, что после парламентских выборов планирует вернуться на родину и стать премьер-министром.