Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров в интервью Би-би-си заявил, что, находясь в тюрьме, переболел коронавирусом, передает Sputnik Кыргызстан 21 октября

Жапаров не назвал лекарство, которое применял для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом, по его словам, его можно использовать и при других заболеваниях, например при раке желудка. От болезни до бедности. Вторая волна коронавируса накрыла Европу © REUTERS, Simon Dawson

«Скажу честно, многие сотрудники финполиции Кара-Балты вылечились с помощью этого лекарства», — рассказал Жапаров.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Киргизии на 21 октября всего зафиксировано 53 459 случаев коронавируса, выздоровело 46 444 заболевших, скончались от осложнений 1 118 человек. За последние сутки Covid-19 заразились 549 человек.