Украинская певица Оля Полякова выложила 21 октября новый пост в Instagram. Помимо привычного фото в купальнике, артистка дала прогноз как долго в стране продлится карантин и как скоро украинцы смогут попасть на море

Оля Полякова рассказала, почему «ведется» на грудь © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Напишите кому, как и мне, не удалось на море вырваться, в этом году? Как думаете, сколько ещё мир будет закрыт? Хотите прогноз от меня? До 22-го года», — написала Полякова.

«Эххх… Даже если самый оптимистичный человек в мире говорит, что карантин до 22 года, то даже не знаю, на что и надеяться…», — прокомментировала пост ведущей подписчица.

В апреле 2020 года певица заявила, что уже переболела коронавирусом, тогда она сказала, что если всех жителей Земли все равно ждет вирус, то «может, пусть все переболеют и выживут сильнейшие».

За последние сутки Украина поставила два новых антирекорда в инфицировании коронавирусом. По числу новых заболевших - 6719 и по количеству смертей от вируса — 141. Всего в стране зарегистрировано более 315 тысяч случаев COVID-19, из них почти шесть тысяч — с летальным исходом.