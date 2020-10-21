Свой пост ведущая начала со слов: «Короче, нас туда не скоро выпустят!» и снабдила своим снимком на фоне моря. Обратившись к подписчикам, Полякова высказала свою версию дальнейших событий, связанных с COVID-19.
«Напишите кому, как и мне, не удалось на море вырваться, в этом году? Как думаете, сколько ещё мир будет закрыт? Хотите прогноз от меня? До 22-го года», — написала Полякова.
«Эххх… Даже если самый оптимистичный человек в мире говорит, что карантин до 22 года, то даже не знаю, на что и надеяться…», — прокомментировала пост ведущей подписчица.
В апреле 2020 года певица заявила, что уже переболела коронавирусом, тогда она сказала, что если всех жителей Земли все равно ждет вирус, то «может, пусть все переболеют и выживут сильнейшие».
За последние сутки Украина поставила два новых антирекорда в инфицировании коронавирусом. По числу новых заболевших - 6719 и по количеству смертей от вируса — 141. Всего в стране зарегистрировано более 315 тысяч случаев COVID-19, из них почти шесть тысяч — с летальным исходом.