Россельхознадзор ввел запрет на ввоз свежих груш в РФ из Гродненской области Белоруссии из-за подозрения в реэкспорте, говорится в сообщении ведомства

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября 2020 г. запрещает поставки на территорию Российской Федерации свежих груш, экспортируемых и (или) произведенных в Гродненской области Республики Беларусь», — отметили в службе.

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Так, 16 октября была пресечена попытка ввести в Россию 19 тонн польских груш под видом белорусских.

Груз имел необходимые разрешения соответствующих белорусских органов, однако на коробках была обнаружена маркировка, свидетельствующая о том, что фрукты произведены в Польше.

Россельхознадзор неоднократно выявлял аналогичные случаи, отмечает ведомство. При этом белорусская сторона заверяла в легальности поставляемой в Россию продукции.