«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября 2020 г. запрещает поставки на территорию Российской Федерации свежих груш, экспортируемых и (или) произведенных в Гродненской области Республики Беларусь», — отметили в службе.
Как уточняется, мера будет действовать временно, до того, как будут проведены переговоры с белорусской стороной и получены объяснения относительно попыток ввоза в РФ под видом белорусских груш из стран, попавших под российские контрсанкции.
Так, 16 октября была пресечена попытка ввести в Россию 19 тонн польских груш под видом белорусских.
Груз имел необходимые разрешения соответствующих белорусских органов, однако на коробках была обнаружена маркировка, свидетельствующая о том, что фрукты произведены в Польше.
Россельхознадзор неоднократно выявлял аналогичные случаи, отмечает ведомство. При этом белорусская сторона заверяла в легальности поставляемой в Россию продукции.