Несанкционированный митинг сторонников партий проигравших выборы в парламент Киргизии начался на центральной площади столицы Ала-Тоо 5 октября. Протестующие вступили в столкновения с силовиками и захватили здание парламента.
«В целях установления причин, послуживших массовым беспорядкам, следственной службе МВД дано поручение об обеспечении явки всех членов ЦИК для проведения следственных действий, в частности, их допроса в качестве свидетелей», — говорится в сообщении.
ЦИК Киргизии 6 октября объявил итоги выборов в Жогорку Кенеш недействительными. Последующие события привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября.
Исполняющим обязанности главы государства стал новоназначенный премьер-министр Садыр Жапаров, которого его сторонники освободили из тюрьмы в ходе протестов.