МВД Киргизии допросит членов Центризбиркома страны в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в столице республики Бишкеке. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба ведомства

Судьбоносный день: в Киргизии определяются с будущим страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

«В целях установления причин, послуживших массовым беспорядкам, следственной службе МВД дано поручение об обеспечении явки всех членов ЦИК для проведения следственных действий, в частности, их допроса в качестве свидетелей», — говорится в сообщении.

ЦИК Киргизии 6 октября объявил итоги выборов в Жогорку Кенеш недействительными. Последующие события привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября.

Исполняющим обязанности главы государства стал новоназначенный премьер-министр Садыр Жапаров, которого его сторонники освободили из тюрьмы в ходе протестов.