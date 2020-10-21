«Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таким является требование времени. И мы с вами также будем работать онлайн, коллеги», — сказал он.
Ранее на карантин ушла Верховная Рада Украины. Ее председатель Дмитрий Разумков озвучил это решение в начале октября и уточнил, что речь идет об отмене пленарных заседаний, а работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах продолжится, так как в них участвует меньшее число людей.
За последние сутки Украина поставила два новых антирекорда в инфицировании коронавирусом. По числу новых заболевших - 6719 и по количеству смертей от вируса — 141. Всего в стране зарегистрировано более 315 тысяч случаев COVID-19, из них почти шесть тысяч — с летальным исходом.