Заседания Кабинета министров Украины и правительственные совещания с 26 октября будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНИАН 21 октября

«Коронакипиш»: известный украинский певец заразился COVID-19 © Олег Фагот Михайлюта

Ранее на карантин ушла Верховная Рада Украины. Ее председатель Дмитрий Разумков озвучил это решение в начале октября и уточнил, что речь идет об отмене пленарных заседаний, а работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах продолжится, так как в них участвует меньшее число людей.

За последние сутки Украина поставила два новых антирекорда в инфицировании коронавирусом. По числу новых заболевших - 6719 и по количеству смертей от вируса — 141. Всего в стране зарегистрировано более 315 тысяч случаев COVID-19, из них почти шесть тысяч — с летальным исходом.