После окончания осенних каникул на Украине школьники младших классов вернутся к очному обучению, а старшеклассники останутся на дистанционном. Об этом 21 октября в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна — наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах», — написал Шкарлет.

Дети в школу не пойдут. Как СOVID-19 бьёт по системе образования Украины © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнет очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останется на дистанционном. К сожалению», — добавил и.о. министра.

Ранее Кабинет министров рекомендовал отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября с последующим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.