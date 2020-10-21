Светлана Тихановская признается человеком, выигравшим президентские выборы в Белоруссии, однако даже в самом начале протестов от реального участия в акциях она уклонилась. Об этом рассказал белорусский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что абсолютно все прозападные и пророссийские активисты, прежде всего воспринимают Тихановскую как фигуру переходного периода.

«Т.е. человек должен прийти на полгода, объявить новые президентские и парламентские выборы, а потом уйти. В таких обстоятельствах сложно говорить о «лидере нации»», — указал Константинов.

Политолог добавил, что главная задача Тихановской сейчас заключается в том, чтобы вести диалог с Западом, и массовые акции протеста действительно привели к тому, что президент Лукашенко оказался в политической изоляции.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.