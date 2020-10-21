Украине, помимо кризиса легитимности власти, вскоре грозит долговой кризис, сообщил политолог.
Если не удастся принять бюджет, действующей власти придется уйти в отставку. Международный валютный фонд требует от Украины сокращения трат, а по итогам выборов придется удовлетворять «хотелки» депутатов-мажоритарщиков, отметил он.
«Истечение срока договоренностей между президентом и некоторыми финансовыми группами о поддержке кардинально может поменять политический ландшафт Украины», — заявил Бортник.
Как заключил эксперт, страна пришла к рубежу, когда Владимиру Зеленскому снова нужно обращаться к народу — и не с вопросами, а с референдумом, какими-то инициативами и четким планом построения государства.
Ранее президент Украины заявил о планах провести в день выборов, 25 октября, дополнительный опрос избирателей. Оппозиционные партии и часть экспертов считают, что это политтехнология, призванная усилить поддержку президентской партии.