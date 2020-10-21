В конце 2020 года Украине предстоит столкнуться с различными кризисными ситуациями, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью каналу Ukrlife.TV 19 октября

Украине, помимо кризиса легитимности власти, вскоре грозит долговой кризис, сообщил политолог.

Если не удастся принять бюджет, действующей власти придется уйти в отставку. Международный валютный фонд требует от Украины сокращения трат, а по итогам выборов придется удовлетворять «хотелки» депутатов-мажоритарщиков, отметил он.

«Истечение срока договоренностей между президентом и некоторыми финансовыми группами о поддержке кардинально может поменять политический ландшафт Украины», — заявил Бортник.

Антирейтинг Зеленского почти сравнялся с показателями Порошенко в 2018 году - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik Владимиру Зеленскому снова нужно обращаться к народу — и не с вопросами, а с референдумом, какими-то инициативами и четким планом построения государства.

Ранее президент Украины заявил о планах провести в день выборов, 25 октября, дополнительный опрос избирателей. Оппозиционные партии и часть экспертов считают, что это политтехнология, призванная усилить поддержку президентской партии.