Белорусские граждане за эти месяцы устали от насилия и неопределенности, им хочется перемен. Другой вопрос, что реальных механизмов давления на власть в настоящий момент стало меньше. Об этом рассказал белорусский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что сейчас фактически прекратились забастовки на заводах, определенная часть людей отошла от протестов после волны жестких репрессий, а провинциальная активность заглохла.

«В настоящий момент Минск является главным центром протеста, поэтому против него брошен весь резерв силовиков», — указал Константинов.

Ожидать, что после призыва Тихановской все внезапно активизируются, было бы наивно, но 26 октября определенный всплеск волнений все-таки будет, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.