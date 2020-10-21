«Обновление устаревшей нормативно-правовой базы — одна из приоритетных задач нашей рабочей группы, которая работает над осовремениванием системы школьного питания. На очереди — санитарный регламент», — написала первая леди.
Ляшко рассказал, что современные школьники стали больше употреблять вредной пищи и меньше двигаться, поэтому законодатели предлагают запретить кормить школьников мясными полуфабрикатами, включая сосиски, а также ограничить потребление газированных напитков.
В разработке также находится ограничение суточного потребления соли, сахара, жиров и мучных изделий. Упор, по мнению авторов проекта, нужно сделать на овощи, фрукты, каши и полноценное мясо: птицу, свинину, телятину и говядину.
В комментариях под постом первой леди многие поддержали данное начинание, однако немало пользователей критически оценили деятельность супруги главы государства.
«Дорогая Елена, на время карантина, возможно ли деньги на питание перечислить особо нуждающимся семьям, где родители без работы,а детки на домашнем обучении?», «Ваши нормы и нововведения только на бумаге», «Спасибо! Это давно надо было сделать! Но есть ещё один щекотливый момент — воруют! Даже тот мизер, который положен детям, доходит до них в переполовиненом виде», — написали подписчики Зеленской.